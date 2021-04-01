شكرا لقرائتكم خبر عن بالهدوم المقطعة – اتفرج مي عمر بينت افخاذها عريانه وسط الناس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت حسابات تحمل اسم الفنانة المصرية، مي عمر، صورة إغراء جريئة لها داخل منزلها، بعدما نشرها زوجها المخرج محمد سامي، على حسابه الرسمي بموقع إنستغرام.

وجمعت هذه الصورة الجريئة الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي وعدد من أفراد أسرته، في منزلهم بالقاهرة.

وظهرت النجمة مي عمر، في الصورة ببنطال مقطع وملتصق بنصفها الأسفل، مع فانيلة ضيقة ومكشوفة الذراعين، وتسريحة شعر ناعمة انسدلت خصلاتها على كتفيها برفق وحميمية.

ولم تكتف الجميلة عمر، بارتداء ملابس ضيقة ومكشوفة، بل تعمدت بالقيام بحركات إغراء مثيرة للعيان، منها الأنحناء إلى الخلف لإبراز أردافها بجرأة كبيرة.

كما ظهر إلى جانب مي عمر، في الصورة، زوجها محمد سامي، وشقيقته الفنانة ريم ووالده، بالإضافة إلى والدته النائبة في البرلمان المصري. وعلق عليها قائلاً: “انا وابويا ومراتي وأختي مع سيادة النائبة”.

وتعرضت النجمة المصرية مي عمر، بعد نشر هذه الصورة لسيل من الغزل والتحرش بطريقة خادشة للحياء من قبل الجمهور، وابدا البعض حسده لزوجها عليها قائلاً: “نيال محمد سامي”.