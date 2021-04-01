شكرا لقرائتكم خبر عن من غير بنطلون – اتفرج مي الغيطي شردت لثواني فظهرت منطقتها الحساسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت الفنانة الشابة والصغيرة مي الغيطي، بنشر صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” .

وأطلت مي الغيطي بفستان أسود جذاب مكشوف من منطقة الارجل والصدر ونالت الصورة إعجاب متابعيها .

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البني الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية تتناسب مع ظهورها.