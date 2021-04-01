شكرا لقرائتكم خبر عن بدون البتاع – شوف سما المصري نزلة رقص بقميص يكشف صدرها ومؤخرتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعادت حسابات علي مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مقطع فيديو قديم للفنانة الاستعراضية سما المصري كان قد نشرته علي حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” .

وظهرت سما المصري وهي ترتدي ما تشبه قميص النوم عاري من منطقة الصدر والارجل وهي ترقص وتتمايل بطرقة جنسية للغاية مما اثار الغرائز لدي الشباب .

وعلقت سما المصري علي الصورة قائلة ع الرايق عشان #ضاضا_بسكلته بيتضايق ????????????????????