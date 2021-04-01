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بدون البتاع – شوف سما المصري نزلة رقص بقميص يكشف صدرها ومؤخرتها

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عدن - ياسمين التهامي - أعادت حسابات علي مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مقطع فيديو قديم للفنانة الاستعراضية سما المصري كان قد نشرته علي حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” .

وظهرت سما المصري وهي ترتدي ما تشبه قميص النوم عاري من منطقة الصدر والارجل وهي ترقص وتتمايل بطرقة جنسية للغاية مما اثار الغرائز لدي الشباب .

وعلقت سما المصري علي الصورة قائلة ع الرايق عشان #ضاضا_بسكلته بيتضايق ????????????????????

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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