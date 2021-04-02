لن تصدق ما حدث مع الفنانة ضياء الروح بطلة «حب البنات».. وأين ذهبت بعد كل تلك السنوات

عدن - ياسمين عبد العظيم - بالرغم من أنها لم تشارك سوى في عدة أعمال فنية قد لا تتجاوز اليد الواحدة، إلا أن دورها في فيلم «حب البنات» كان بوابتها لدخول قلب الجمهور.

فقد عرفها الجمهور في دور «هايدي» في فيلم «حب البنات»، والذي شاركت فيه مع الفنانة ليلي علوي والفنانة حنان ترك وأحمد برادة وما زال دورها في الفيلم عالقا في أذهان المشاهدين برغم صغر حجمه.

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ويذكر أن هذا الدور لم يكن العمل الفني الوحيد الذي قدمته الفنانة ضياء الروح، فقد بدأت مسيرتها الفنية عام 2000 من خلال مسلسل “سلمى يا سلامة” بطولة سميحة أيوب وهالة صدقي ومنة شلبي ثم فيلم ” أشغال شاقة” بطولة أثار الحكيم ،ثم مسلسل “شمس منتصف الليل” مع سمية الألفى ومحمود قابيل ، وبعدها شاركت في مسلسل ” انسى اللى فات يا فرحات” بطولة سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

والأمر الذي لا يعرفه الكثيرون أن ما حدث مع الفنانة ضياء الروح لا نعتبره اختفاء عن الساحة الفنية ولكنها اتجهت لمجال التقديم الإعلامي بعد أن اشتهرت كممثلة.

فالتمثيل هو بوابة عبورها لمجال الإعلام فقد قالت انها دخلت مجال الإعلام بالصدفة ولم تكن تخطط لذلك لأن هدفها كان أن تصبح ممثلة، ولكن عملها في مجال التمثيل رشحها لتصبح مذيعة، وتعتبر نفسها من أوائل من خاضوا تجربة تقديم البرامج بعد النجاح في مجال التمثيل وليس العكس.