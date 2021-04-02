بعد سنوات من الغياب.. لن تصدق كيف أصبح شكل الفنانة المعتزلة هدى رمزي

عدن - ياسمين عبد العظيم - تُعد الفنانة الكبيرة هدى رمزي واحدة من أبرز فنانات الوسط الفني في فترة الزمن الجميل، حيث قدمت عشرات الأعمال الفنية من الأدوار التي حققت نجاحا كبيرا، ثم اعتزلت وارتدت الحجاب ولم تظهر إلا مرات قليلة خلال الفترة الماضية.

وبعد غياب طويل، أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول عدة صور ظهرت فيها الفنانة هدى رمزي بصحبة الإعلامية بوسي شلبي والفنانة سهير رمزي.

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وكانت تلك الصور قد نشرتها الإعلامية بوسي عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» وعلقت عليها قائلة: «حبيبتي هدي رمزي».

ويُذكر أن الفنانة هجى رمزي هي ابنة المخرج حسن رمزي وأخوها المنتج السينمائي الراحل محمد رمزي، وابن شقيقها هو الفنان الشاب شريف رمزي، ولها صلة قرابة مع المنتج أحمد السبكي، بعدما تزوجت شهد حسن رمزي ابنة شقيقها من المنتج الشاب كريم السبكي نجل المنتج أحمد السبكي.