صناع «أحمس» ينهون الجدل ويفجرون مفاجأة بشأن لحية عمرو يوسف في المسلسل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثار البرومو التشويقي الأول لمسلسل «أحمس»، والمأخوذ عن رواية «كفاح طبية» للكاتب الروائي نجيب محفوظ حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتدور أحداث العمل حول الملك أحمس وبطولته في تحرير طيبة من أيدي الهكسوس الغزاة، حيث يشارك المسلسل في دراما رمضان 2021.

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اللافت في الأمر هو ظهور الفنان عمرو يوسف في اللقطات الأولى من البرومو الدعائي للمسلسل بذقن محددة، وهو ما آثار استغرب البعض حيث إن ملوك الفراعنة كانوا دون لحى، بالإضافة إلى أن البنية الجسدية لـ عمرو يوسف مختلفة عن بنية الملك أحمس.

وعن ظهور الفنان عمرو يوسف باللحية أوضح أمير عبد العاطي مهندس ديكور المسلسل، قائلا: «أحمس خلال الأحداث هو شخص عادي من العوام، وكان هناك من العوام من يربي لحيته بشكل طبيعي».

وأضاف عبد العاطي في تصريحات صحفية: «نحن نقدم في المقام الأول عمل درامي له طابع تاريخي، وليس توثيق تاريخي وهو أمر طبيعي في العالم، على سبيل المثال شخصية أخيل التي قدمها براد بت في فيلم حرب طروادة، كان بطلها الحقيقي كهل في الستين من عمره، أو بطل بومبي كان في الحقيقة داكن البشرة، بخلاف الشكل الذي ظهر به ضمن الأحداث».