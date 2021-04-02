لن تصدق ماذا تعمل ابنه الفنان حمدي الوزير.. وجمالها يخطف الأنظار (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - عرفه الجمهور بدور المتحرش، حتى أصبح الفنان حمدي الوزير هو «أيقونة التحرش» في الوسط الفني، وذلك بعد المشهد الشهير أمام الفنانة ليلى علوي في فيلم «قبضة الهلالي».

ومن المواقف التي رواها الفنان حمدي الوزير عن الارتباط بينه وبين الاغتصاب في السينما أنه كان في أحد الفنادق الشهيرة وأثناء دخوله المصعد كان هناك سيدة وابنتها بداخله، وتفاجئ حمدي بهرب البنت وصراخها.

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تزوج الفنان حمدي الوزير من سيدة من خارج الوسط الفني، وأثمر هذا الزواج عن إنجاب طفلتين هما “مي، وسمر”.

وما لا يعرفه الجمهور عن الفنان حمدي الوزير أن ابنته مي تعمل مقدمة برامج وكاتبة وصحفية بإحدى المجلات.