الموت يفجع الفنان تامر حسني.. وهذا أول تعليق له (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل وفاة والدها، وذلك إثر وعكة صحية مفاجئة، نُقل على أثرها إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، لكنه توفي متأثراً بنوبة قلبية.

وأعلنت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل استعداداتها لمراسم تشييع الجثمان تمهيدا لدفنه في مقابر العائلة، بينما لم يتم تحديد موعد التشييع أو العزاء حتى اللحظة.

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وودعت الفنانة المغربية بسمة بوسيل والدها بكلمات مؤثرة تعقيباً على صور جمعتهما من مناسبات سابقة نشرتها في حسابها على موقع «إنستجرام» فكتبت: «راح القلب اللي كان بصبرني على قساوة الدنيا، راح اللي كان كل ما يندهني، يقول للي يا بسمة حياتي بس الحقيقة انه هو اللي كان حياتي كلها».

وأردفت بسمة بوسيل داعية لوالدها فقالت: «ربنا يرحمك يا أغلى من روحي يا أطيب أب في الدنيا.. إنا لله وإنا إليه راجعون (اللهم ارحم من عز علي فراقه يا رب إن أبي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يا رب العالمين)».

من جانه، نعى الفنان تامر حسني والد زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

ونشر تامر، صورة تجمعه به عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، وعلّق: «توفي اليوم حمايا الغالي وحبيب قلبي.. الراجل الطيب اللي كل الناس بتحبه بعد صراع طويل مع مرض القلب وأمراض أخرى مزمنة توالت بعدها».

أضاف: «أنعم عليه ربنا بالأمراض وأنعم عليه أيضا بتحملهم، وتوفاه الله يوم جمعة وفي هذا الشهر الكريم».