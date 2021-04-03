فنان شهير يصدم الجمهور بإعلانه ترك التمثيل: «شغال على تاكسي»

عدن - ياسمين عبد العظيم - أرشيفية

صدمة كبيرة تسبب فيها الفنان المتألق شريف خير الله بين جمهوره ومتابعيه، حيث أعلن عن مروره بحالة نفسية سيئة جراء ابتعاده عن المجال الفني.

ومن خلال منشور كتبه الفنان شريف خير الله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحدث عن العمل الجديد المعروض عليه.

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وكتب شريف قائلاً: «الحمد لله بعد توقف عن العمل تلات سنين جالي شغل جديد أفهم فيه، سواق تاكسي في تركيا، أحسن من العيش بالسلف والدين… لما أموت زغرطوا عليا وأفرحوا».

وقال شريف خير الله في المنشور: «شغال على تاكسي والشغل مش عيب.. العيب اللي بيحصل دلوقتي وأقول تاني لما أموت زغرطوا عليا وأفرحوا».

وفي أول رد على ما كتبه شريف خيري قال الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، إن شريف فنان كبير ومحترم وبطل من أبطال الشاشة، وما كتبه لم يكن يقصد به ما فهم لدى البعض.

يذكر أن آخر أعمال شريف خير الله كان ظهوره ضيف شرف في مسلسل «النهاية» بطولة يوسف الشريف.