إلهام شاهين تكشف عن السبب الحقيقي وراء الخيانة الزوجية

تحدثت الفنانة المتألقة إلهام شاهين عن الأسباب الحقيقية وراء الخيانة الزوجية، حيث قالت إن السبب وراء غالبية حالات الخيانة هو الملل.

وأضافت إلهام شاهين في تصريحات صحفية أن السبب وراء خيانة الزوج لزوجته بشكل عام هو الملل، ودللت بـقصة «زي القمر» على رأيها.

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وتابعت الفنانة إلهام شاهين: «القصة متكررة جدا في الحياة، يعني بعد 25 سنة زواج، مبقاش في بين الزوجين حاجة يكتشفوها في بعضهما ولا الشغف والاشتياق والغرام وغيره من المشاعر، زي ما أحمد قال في المسلسل لابنته إحنا في الأول كنا قصة حب كبيرة واتحولت لصداقة عظيمة جدا بقينا فاهمين بعض أوي وبعدين اتحولت كأننا زي الأخوات بس هي في دمي، بالنسبة لي بنتي يعني بعد ما خلفتك قولت بقى عندي بنتين»، فالحديث هنا يظهر أن حياة زوجته مهمة جدا بالنسبة له ولكن ليس مهمة كأنثى يشعر بشغف اتجاهها، وهو ما يحدث في الواقع.