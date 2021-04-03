«أمي كانت بتربطني في السرير».. حكيم يكشف أسرار حياته الشخصية لأول مرة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حكيم

للمرة الأولى تحدث المطرب الشعبي حكيم عن حياته الشخصية، حيث أكد أن علاقته بوالدته في مرحلة الطفولة كان لها طابع خاص.

وقال «حكيم» خلال لقائه في برنامج «لايف من الدوبلكس» مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا: «أمي كانت بتربطني في رجل السرير أو المكتب أو الترابيزة أو سلك التلفون.. وكُنت بازوغ كتير من المدرسة، وأتعرض للضرب في البيت كل 3 دقائق».

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وتابع أيضًا في تفاصيل عن حياته، بأنه كان يدرس في مدرسة الراهبات في مغاغة بمحافظة المنيا، وله 5 أشقاء وهو أصغرهم، كما أن والده كان عمدة لإحدى القرى، ومن مواليد 6 أكتوبر 1962.

وأوضح الفنان الشعبي حكيم: «أنا لي 5 أخوات وأنا آخر العنقود، ووالدي كان عمدة البلد بس مكنتش بستغل خالص منصبه، والتحقت بمدرسة في قرية مغاغة ولا أتذكر من الدراسة أي معلومات سوى أن الأرض كروية، لكن دلوقتي من وقت ماظهرت كورونا وهيا وقفت، بقيت بيضاوية».