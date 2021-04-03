شكرا لقرائتكم خبر عن بصدر عريان – اتفرج الظهور الاول لزوجة الفنان سعد الصغير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حالة من الجدل تسبب فيها المطرب الشعبي سعد الصغير على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشر صورة له برفقة سيدة قال إنها زوجته مهنئًا إياها بعيد ميلادها.

ونشر الفنان سعد الصغير عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورة ظهر فيها برفقة سيدة وعلق عليها قائلًا: «كل سنة وانتي طيبة مراتي حبيبتي ربنا يخليكي ليا».

ويبدو أن الفنان سعد الصغير رفع الصورة عن طريق الخطا، حيث قام بحذفها ورفع صورة جديدة برفقة زوجته وعلق عليها قائلًا: «كل سنة وانتيط سية يا حبيبتي».

وتعرض الفنان سعد الصغير لموجة حادة من الانتقادات بسبب الصورة، حيث قال البعض إن الصورة التي نشرها في البداية لزوجته الجديدة.