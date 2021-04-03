شكرا لقرائتكم خبر عن كل حاجة بانت .. اتفرج صافيناز تستفز الجمهور بالمايوه الجديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة الاستعراضية صافيناز، صورة جديدة لها، خلال استراحة لها على البحر في شرم الشيخ، وهي ترتدي المايوه والشابوه، وكان جسمها مبلل بالماء دليل على انتهاءها من السباحة.

واستفزت الصورة عدد من الجمهور، نظرًا للمايوه الذي كانت ترتديه صافيناز، وجعلها تظهر بشكل فاضح، حيث كشف جميع مفاتنها خاصة منطقة الصدر، بصورة واضحة.

ونشرت صورة أخرى في نفس المنشور لسيقانها، وهي في الشمس، وكتبت على الصور بالفرانكو: “وحشتوني يا حلوين”.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تنشر فيها صافيناز صورتها بالمايوه، فقد كررتها أكثر من مرة، ولكن هذه المرة كانت الصورة غير لائقة، نظرًا للمناطق التي ظهرت من جسمها.