شكرا لقرائتكم خبر عن بملابس جريئة وصدر مكشوف – فيفي عبده جنت الجمهور ويعلق “مش ناويه تتوبي وتتستري” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده، صورة لها عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث ظهرت الفنانة في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عبر خاصية الستوري ترتدي بلوزة أبيض اللون مفتوحة الصدر وعند منطقة الاكتاف.

وفور نشرها للصورة تفاعل معها المتابعون بشكل كبير الذين انقسموا في تعليقاتهم إلى فريقين .. الفريق الأول أشاد بإطلالتها وبجمالها بدون أي إضافات والفريق الثاني انتقد ظهورها بهذه الملابس.

حيث علقت الراقصة عبده على الصورة: “‏قشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا لاف يو“.

وجاء من بين التعليقات”جسمك يجنن ي فوفو [????] [????] “، “ايمت ناويه اتوبي وتتستري“، “انتي عرفة انا بموت خفة دمك يا عسولة حلوتو حلوى انتي وحشتيني اوي اوي اوي اوي اوي يا قمر يا احلى فوفا شوفتها في حياتي كلها انا وحدة من الجزائر أنا بحبك موت يا وردة الحمراء رائحتها الجميلة جيد جيد يا مليكات الجمال يا أروع ام المثالية رئتها في العالم كلها بموت فيكي يا سكر ناعم طعمه حلو اوي اوي اوي اوي اوي 5 مواه بيسو يا روح قلبي“.

وكانت قد نشرت فيفي عبده فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستجرام“، وظهرت خلاله باستخدام فلتر يغير ملامحها، وقالت: “يا مساء الفل من مصر أم الدنيا. وحشتوني أوي بحبكم أوي”.