لن تصدق كيف أصبح شكل غادة عبدالرازق.. هل خضعت لعملية تجميل فاشلة؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة المتألقة غادة عبد الرازق حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها بمقطع فيديو قصير جديد لها.

ونشرت غادة عبد الرازق عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، والذي ظهرت من خلاله بإطلالة مختلفة تمامًا حيث لم يعرفها الجمهور.

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وظهرت غادة عبد الرازق في المقطع المتداول وهي تصور نفسها على أنغام أغنية أجنبية، وتقوم بإبراز شعرها، وأرفقت المنشور بجملة: «صباح الخير.. يوم جيد لي».

وما أثار دهشة الجمهور هو ظهورها بإطلالة وملامح مختلفة تعود إلى عمليات التجميل التي أجرتها مؤخرا. كما بدت «أصغر سنا»، حسب قول الكثير من معجبيها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت الممثلة الشهيرة مكياجا قويا، ركزت فيه على رسم العيون السموكي الناعم، ووضعت أحمر شفاه بدرجة النيود، واختارت تصفيفة الشعر كيرلي منسدلا على الجانبين.