ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل بإطلالة مختلفة.. وهذا أصبح شكلها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - خطفت الفنانة المتألقة ياسمين صبري، زوجة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الأنظار خلال مجموعة من الصور نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ياسمين صبري عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» عدة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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وتألقت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة مميزة وتسريحة شعر مختلفة وغير معتادة، واكتفت بالتعليق على الصور بإيموجى.

وما لفت انتباه جمهور ومتابعين الممثلة المصرية هو تصفيفة شعرها الجديدة والتي عرّضتها إلى اتهـ ـامـات بتقليد نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان.

ولأول مرة قامت ياسمين صبري برفع جزء من خصلات شعرها نحو أعلى الرأس، ما بدلّ شكلها، حيث ظن البعض أنها «كاردشيان»، فيما شبهها البعض الآخر بالممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.