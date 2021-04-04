لن تصدق كيف أصبح شكل بطلة «رأفت الهجان» في أحدث ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - على مدار سنوات عدة، نجحت فيها الفنانة المعتزلة صفاء السبع في خطف الأنظار لتتربع على عرش الشهرة، وكان من أبرز أعمالها مسلسل «رأفت الهجان».

وبلغ رصيد أعمال الفنانة المعتزلة صفاء السبع الفنية ما يقرب من 60 عملاً فنياً وكانت أشهر نجمات جيلها ولكنها اختفت عن أنظار الجمهور منذ فترة طويلة.

ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل بإطلالة مختلفة.. وهذا أصبح شكلها (اتفرج)

لن تصدق كيف أصبح شكل غادة عبدالرازق.. هل خضعت لعملية تجميل فاشلة؟

وفي وقت سابق، نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، صورة عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، للفنانة المصرية المعتزلة صفاء السبع.

وظهرت الفنانة صفاء السبع في الصورة وهي مرتدية الحجاب في أحدث ظهور لها بعد غياب عن الساحة الفنية دام لسنوات.

صفاء السبع من مواليد عام 1957 وهي ابنة الفنان الراحل محمد السبع، تخرجت من معهد الفنون المسرحية وبدأت مشوارها الفني في فترة الثمانينيات وبلغ رصيد أعمالها الفنية ما يقرب من 60 عملاً فنياً.