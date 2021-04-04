ريا أبي راشد تثير الجدل بأول ظهور لها بـ «المايوه» (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - ريا أبي راشد

أثارت الإعلامية ريا أبي راشد حالة من الجدل في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما نشرت صورة جديدة لها.

ونشرت ريا أبي راشد عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، من داخل حمام السباحة.

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ويُعد ذلك هو الظهور الأول للإعلامية ريا أبي راشد وهي ترتدي مايوه وهو ما جعلها تواجه سيل من التعليقات التي تباينت ما بين تعليقات عبرت عن إعجاب أصحابها باللقطة العفوية للإعلامية الشهيرة، وأخرى انتقدت جرأتها.

ريا أبي راشد لم تظهر بالمايوه كاملاً واكتفت بمقطع فيديو ظهرت فيه بكتفيها، رغم ذلك اعتبر البعض أن ظهورها من داخل حمام السباحة بهذا الشكل جرأة لم يعتادوا عليها من الإعلامية الشهيرة، لتنهال عليها التعليقات التي ربطت الأمر بفقدانها للوزن.