شكرا لقرائتكم خبر عن متع عينك – جوهرة تستعرض مفاتنها بملابس مكشوفة قدام الناس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة جوهرة؛ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستحرام بإطلالة جريئة برفقة المطرب الشعبي عنبة.

وظهرت الراقصة جوهرة، بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار بملابس كاجوال بنطلون اسود وتوب هاف ستومك باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها الكيرلى ووضع المكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.