شكرا لقرائتكم خبر عن متع عينك – بنت فيفي عبده تستعرض افخاذها العريانة بالاسود الشفاف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حرصت الفنانة عزة مجاهد ابنة فيفي عبده على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

وتألقت ابنة فيفي عبده في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، اتسم الفستان بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة وبالقماش الشيفون الناعم.

وظهرت ابنة فيفي عبده حافية القدمين، فيما لفتت الأنظار بمجموعة متنوعة وغير تقليدية من الإكسسوارات المصنوعة من الفضة.

ومن الناحية الجمالية،اعتمدت فيفي عبده على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدله على كتفيها، وأختارت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلائ شفاه باللون النبيتي المتناسق معها.