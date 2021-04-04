شكرا لقرائتكم خبر عن بـ”الأوف وايت المكشوف ” – اتفرج ياسمين صبري اتحولت لـ”كيم كاردشيان” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت ياسمين صبري، في الصورة بإطلالة مختلفة بجاكيت اوف وايت، وبتسريحة شعر مختلفة، وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة ياسمين صبري مع الصورة، وانهالت عليها تعليقات الجمهور.

وياسمين صبري ممثلة مصرية تبلغُ 33 من العمر، بدأت مسيرتها الفنية في سنة 2014، من خلال مسلسل “جبل الحلال” ثم شاركت في عدد من الأعمال الأخرى.

وفي سنة 2020، تزوجت رجل الأعمال ، أحمد أبو هشيمة، واقتصر حفل عقد القران على دائرة ضيقة، بسبب إجراءات الوقاية من كورونا.