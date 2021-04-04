شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. هيفاء وهبي تفتح أفخاذها وتكشف عن منطقتها الحساسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي،متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة كاجوال مميزة، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح مع سترة قطنية مطبوعة باللون الأبيض، ونسقت معهما جاكيت فرو باللون الزيتي.

وانتعلت هيفاء وهبي حذاء رياضي مسطح متناسق مع ملابسها، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغ.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة وغير المبالغ فيها.