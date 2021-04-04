شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج بأدب – نسرين طافش بصدر شبه عاري وشاب يداعبها في منطقتها العليا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة لها رفقة الفنان أحمد عز عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة انيقة ولافتة تكشف عن جمالها وأناقتها.

وتألقت نسرين طافش، ببلوزة من التايجر الذى يبرز جمالها، وارتدت معها بنطال باللون الأسود الذى يكشف جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الناعم.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة تكشف جمالها.

ووضعت مجموعة من الاكسسوارات الذهبية الناعمة التي تتناسب مع ظهورها