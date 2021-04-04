في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل.. هكذا أصبح شكل سلاف فواخرجي (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة السورية سلاف فواخرجي حالة من الجدل في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورة لها برفقة ابنيها.

ونشرت سلاف فواخرجي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة ظهرت فيها برفقة ابنيها حمزة وعلي.

وعلقت سلاف فواخرجي على الصورة قائلة: «بيسألني ابني على مين بتحبي أكتر، أنا ولّا حمزه؟ بقله في حدا بيحب عين أكتر من عين؟ بيقلي لا … اقتنعت ..حمزه & على أو على & حمزة، كل لحظة وانتوا عيوني اللي بشوف بيهم الدنيا… أحلى …الله يحميكم، ويحمي كل ولاد الناس».

وتسببت الصورة في حالة من الجدل بسبب التغير الكبير في ملامح الفنانة السورية سلاف فواخرجي، الأمر الذي لاحظه الجمهور.

وكانت سلاف فواخرجي قد نشرت صورة تجمعها بابنيها في متنزه وهي تحتضنهما.