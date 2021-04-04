شكرا لقرائتكم خبر عن من متع عينك – اتفرج حنين حسام هتوريك احلي رقص بلدي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتفلت حنين حسام، الشهيرة بفتاة التيك توك، بخروجها من السجن أمس، وإخلاء سبيلها من قسم شرطة الساحل، تنفيذا لقرار النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه.

وظهرت حنين حسام، وهى ترقص مع أصدقائها على مهرجان شعبى، وتظهر سعادتها بعد غيابها لفترة طويلة لخضوعها للمحاكمة.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، أنهت أمس، الثلاثاء، إجراءات إخلاء سبيل حنين حسام “فتاة التيك توك” من قسم شرطة الساحل، تنفيذا لقرار النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه.

وكان قاضى التجديد بـ محكمة العباسية، قرر الثلاثاء الماضى، إخلاء سبيل حنين حسام، الشهيرة بـ”فتاة التيك توك” على ذمة القضية المتهمة فيها بعدة تهم منها الاتجار بالبشر والتحريض على الفسق وجاء إخلاء السبيل بكفالة 5 آلاف جنيه، إلا أن النيابة استأنفت على القرار وهو الاستئناف الذى نظره قاضى التجديد الجزئى، والذى رفض استئناف النيابة وأيد قرار إخلاء السبيل