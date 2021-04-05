شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – دنيا بطمة تفتح قدميها وتظهر منطقتها الحساسة بالكامل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، بإطلالة كاجول جذابة.

وظهرت دنيا بطمة، ببلوفر ابيض ونسقت معه شورت ليجن اسود، ومن الناحية الجمالية وضعت، ميكب بالالوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية واختارت أحمر شفاه باللون الروز.

ولم تتكلف دنيا بطمة في اقتناء الإكسسورات واكتفت بنضارة شمس باللون الأسود وعلقت” انتم من محبين فصل الصيف او الشتاء ؟! انا بعدا اعشق فصل الصيف ”

وأعلنت المطربة المغربية، دنيا بطمة، أنها تستعد لإطلاق أغنية جديدة باللهجة المصرية، وهي من كلمات “عماد الأسعد”، تمهيدا لطرحها قريبا .

ولفتت دنيا بطمة ، عبر “زووم” لـ برنامج “8 الصبح” ، والمذاع على فضائية “دي إم سي ” ، إلى أنها تستعد لإطلاق أغنية عراقية أيضا ، إلى جانب ألبوم مغربي كامل .