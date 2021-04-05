شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – سما المصري بهدوم النوم : انا عايزة اتزنق كمان وكمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة المصرية ​سما المصري​ مقطع فيديو لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تجمع عدد من الأشخاص حولها لالتقاط الصور التذكارية.

وعلّقت سما على الفيديو قائلة: “انا اتحشرت واتزنقت وسط الناس و حاولت اخلع بس فشلت…احلى زنقه دي ولا ايه؟؟

الفيديو كامل على قناتي على اليوتيوب و الرابط بتاعها هنا في البايو و في الاستوري…يازانقني و جنبك فاضي انزقني كمان وانا راضي”.

وكانت تواجدت سما مؤخرا بمعرض الكتاب واشارت حينها الى انها رغبت بقراءة كتاب عن معاملة النساء للرجال.