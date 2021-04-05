شكرا لقرائتكم خبر عن بالقصير والشفاف – اتفرج سمية الخشاب تكشف عن منطقتها الحساسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، بصورة جديدة لها.

وظهرت سمية الخشاب في الصورة بإطلالة انيقة، وارتدت فستانا قصيرا مشجرا باللون الابيض، مما أظهر جسمها رشيقًا.

واعتمدت سمية الخشاب على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجًا صاخبا متناسقا مع إطلالتها.

وتشارك سمية الخشاب في مسلسل “موسى” بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، ومن وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار صعيدي.