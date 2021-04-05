شكرا لقرائتكم خبر عن شوف .. الهوا طير فستان سما المصري وكشف عن مؤخرتها عريانه بالكامل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة الاستعراضية سما المصري غضب جمهورها بفيديو خادش للحياء، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

وعلقت على الفيديو قائلة: “أوبااااا.. أحلى نط دا ولا لإييييه؟؟؟ فيديو النطاطى نزل خلاص على قناتي على اليوتيوب”

يذكر أن سما المصري دائماً تثير الجدل بسبب إطلالتها، حيث أنها ذهبت إلى معرض الكتاب مرتدية بيجاما النوم، مما جعلها تتصدر التريند.

طرد أفراد الأمن المتواجدون بمعرض القاهرة الدولي للكتاب سما المصري، بعدما لجأ عدد من متطوعي المعرض لأفراد الأمن مطالبين بطردها بسبب ارتدائها “شبشب وبيجامة”.

والتقطت المصري صوراً لها مع كتب الطلاق مثل كتاب “طلق مراتك تحبها أكتر” لميادة عابدين، ما أثار غضب رواد المعرض وطالبوا بطردها.