شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – دوللي شاهين غلبت سما المصري وبينت صدرها عاري بالكامل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت النجمة اللبنانية ” دوللي شاهين ” محبيها وجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة في أحدث ظهور لها.

وظهرت الفنانة اللبنانية شاهين في الصورة المتداولة بدون ماكياج بإطلالة فاجئت بها متابعيها بسبب التغير الكبير في ملامحها الذي بدا واضحا عليها .

وكتبت دوللي في تعليقها على صورتها : ” خلقي ضيق ومتعصبة ومتنرفزة وكل المشاعر السلبية اللي في الدنيا .. هاااا إيه تاني ” .

وفور نشرها للصورة تفاعل معها النشطاء الذين تساءلوا عن السبب من وراء التغير في شكلها وملامحها .. والبعض الآخر انتقد إطلالتها .