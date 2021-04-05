شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. زوجة أحمد الفيشاوي شعالة رقص بلدي بالأسود الضيق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يزال يواصل الفنان المصري ” أحمد الفيشاوي ” الاحتفال بعيد ميلاد زوجته ”ندى الكامل” ولكن في هذه المرة كان الاحتفال وسط عائلته وفي أجواء منزلية بسيطة.

وشارك الفنان المصري الفيشاوي محبيه وجمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقطع فيديو من الاحتفال. برفقة زوجته وأفراد عائلته والتي جاء من بينهم والدته الفنانة ” سمية الألفي ” .

ونشر الفيشاوي مقطع آخر ظهر فيه وهو يقوم برشها ببعض الزينة الملونة المعبأة في زجاجات. واستمر في رشها الى أن غطت الأوراق ملابسها وشعرها بالكامل .

لتطالبه زوجته ندى الكامل بالتوقف وطلبت منه الطلاق وهي تضحك وتمازحه قائلة : ” كفاية .. طلقني أرحم بقى مش عايزة أكمل العيشة دي ”.

وكتب أحمد الفيشاوي في تعليقه على المقطع : ” فاضل ساعة والعيد ميلاد يخلص .. أنا كده رضيت ذمتي ”.

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي كان قد احتفل قبل ذلك بعيد ميلاد زوجته احتفالا رومانسيا في مفاجأة لها داخل أحد المطاعم على النيل .

وسابقا نشر الفنان المصري أحمد الفيشاوي صورة جديدة له عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها في “البانيو” واضعا أمامه طاولة صغيرة يوجد عليها بعض الزجاجات الصغيرة وكتاب، ومن جانبع على الحائط صور لمشاهير وأفلام.

كما وكشف الفنان المصري من خلال التعليق على الصورة انها لقطة من احدث افلامه. حيث كتب “من ديكور مكتبي في فيلم ريتسا مع عشرت عمري و الاستاذ احمد يسري مخرج ٤٥ يوم تفتكروا مالك منصور بيشتغل ايه في البانيو؟”.

كما وتابع “أنتاج شركه الجذور و تأليف معتز فتيحه و أخراج أحمد يسري و تصوير مارك عاوني..بطولة محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، عائشة بن أحمد ومريم الخشت ومي الغيطي وكارولين عزمي ويوسف عثمان وأمير المصري”.