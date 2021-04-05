الموت يفجع الوسط الفني.. وهكذا نعوا الفنانين النجم الراحل (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - رحل عن عالمنا اليوم الاثنين، الفنان حازم الحمامصي، وذلك بعد صراع مع المرض، وبحسب ما ذكرته نقابة المهن التمثيلية، فإن الفنان الراحل كان يعاني من عدة أمراض، إلا أنه رحل بسبب سكتة قلبية.

ونعى عدد من نجوم الفن الفنان الراحل، حيث نعاه الفنان منير مكرم عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، قائلًا: «الدوام لله حازم الحمامصي، الصلاة في مسجد صلاح الدين أمام المسرح العائم ومدافن الأسرة باب الوزير».

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الفنان الراحل شارك في أعمال عديدة، منها مسلسل “وأنت عامل ايه”، الذي عرض عام 1997، مع الفنان محمد هنيدي، والراحل علاء ولي الدين، هالة فاخر، صلاح عبدالله، وإخراج شريف مندور.

وآخر أعمال الراحل هو الجزء الخامس من مسلسل “سلسال الدم “، بطولة عبلة كامل، رياض الخولي، وراندا البحيري، وأميرة هاني،، وكريم كوجاك، وماجد الشريف، وأحمد بدير، ورانيا فريد شوقي، وأحمد سلامة ، ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال.