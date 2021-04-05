بالرغم من خلافها مع رامز جلال.. هيفاء وهبي تفجر مفاجأة عن وقوعها ضحية في برنامج مقالب

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدثت الفنانة عن وقوعها ضحية لأحد برامج المقالب، مما دعا البعض الافتراض أنها ظهرت في برنامج مقالب الفنان رامز جلال، والذي يشارك به في الماراثون الرمضاني المقبل.

ومن خلال خاصية «الاستوري» عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، نشرت هيفاء وهبي مقطع فيديو من كواليس المقلب يظهر فيه شخص يقوم بتعقيم المكان، وكتبت معلقة: “بيعقموا لي الكواليس على أساس عندي تصوير برومو، أتاريهم عم بيعقموا لي المقلب”.

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ولم تصرح هيفاء وهبى بأي تفاصيل عن طبيعة المقلب الذي تعرضت له أو شخصية مذيع أو مذيعة المقلب وتركت الأمر ليتم كشفه خلال شهر رمضان الكريم.

وكانت هيفاء وهبي، حرصت على الاحتفال بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي بالفسطاط.