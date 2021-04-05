شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. سما المصري تستعرض صدرها العريان من غير الحمالة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة سما المصري، صورة جرئية لها عبر موقع الفيديوهات والصور الشهير “إنستجرام”.

وعلقت “المصري” على الصورة التي نشرتها من داخل البانيو قائلة: “العيد خلص خلاص…الحمومه الجايه باه علي راس السنه كده وعليكوا خير…..الحمد لله كل اللي كنت مخططه له اعمل في العيد ماعملتش منه ولا حاجه غير اني استحميت….عيد بانيو سعيد”.

يذكر أن “المصري” هاجمت مؤخرا الإعلامي إبراهيم فايق بعد سخريته منها على ترشحها مديرا للمنتخب المصري لكرة القدم.