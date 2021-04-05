«وصلة ردح» من مها الصغير لأحد متابعي ياسين السقا (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي أثارتها الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، وذلك خلال دفاعها عن نجلها ياسين السقا

القصة بدأت عندما نشر ياسين السقا عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورة من مسلسل «الملك» معلقًا على قرار إيقافه بأنه ظلم لجهد الممثلين، بالإضافة لكونه غير مُبَرَر، مبديًا ثقته في أن الله لن يضيع جهد العاملين به.

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وتعليقًا على منشور ياسين السقا، قال أحد متابعيه: «مجهود إيه يا حبيبي؟ هو المجهود ده ببلاش ولا لوجه الله؟ إحمد ربنا إن بابي شاف لك دور في مسلسل، في غيرك ملايين محدش معبرهم».

لم تتمالك مها الصغير نفسها لترد على تنمر المتابع منفعلة: “إيه كم الغل ده، أنت تعرف عنه حاجة؟ ولا تعرف بابي شاف له ولا لا؟ ولا عشان أبوه ممثل يبقى لازم واسطة؟ ما ابن الدكتور بيطلع دكتور وابن المهندس شرحه، إيه كم الحقد والقرف ده وليه الشماتة ربنا يهديك”.