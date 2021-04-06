شكرا لقرائتكم خبر عن بين يد الله – حقيقة وفاة الفنان شريف منير منذ قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان شريف منير على فراش المرض، حيث يخضع لجراحة عاجلة في أحد المستشفيات.

وفي وقت سابق، كان قد كشف الفنان شريف منير عن إجرائه عملية جراحية عاجلة، حيث شارك جمهوره صورة من فراش المرض بأحد المستشفيات، مشيرًا إلى أنها عملية سهلة قائلا: «عملية فتاء على الماشي كدة».

وكتب شريف منير صورة على صفحته الرسمية بموقع «إنستجرام»: «عملية فتاء على الماشي كدة.. الحمدلله.. شكرا للدكتور أحمد شكري.. ألف شكر المستشفى الجوي، فعلا تحيا مصر».

وأحدث ظهور للفنان شريف منير مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي وسوسن بدر وعلا رشدي وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفي فكري، وتدور أحداثه حول مشكلات الزواج والاسرة، وعرض رمضان الماضي وحقق نسبة نجاح كبيرة.