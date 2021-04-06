طليقة محمود كهربا تخطف أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - خطفت الإعلامية سارة خليفة، طليقة اللاعب محمود كهربا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت سارة خليفة عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل للصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، عدة صور عبر خاصية القصص المصورة «ستوري».

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وظهرت المذيعة في الصور التي التقطتها لنفسها على طريقة السيلفي باطلالة جذابة مرتدية ملابس كاجوال شتوية بألوان فاتحة، عبارة عن سترة أوف شولدر باللون الرمادي، مع بنطلون كاروهات.