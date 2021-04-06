لسبب غريب.. زوجة أحمد الفيشاوي تطلب منه الطلاق أمام الجميع (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - في كل مرة تظهر فيها السيدة ندى كامل تثير الجدل إما بإطلالاتها وإما بتصريحاتها الغريبة، والتي كان آخرها حفل عيد ميلادها.

وكان الفنان أحمد الفيشاوي قد احتفل في وقت سابق بعيد ميلاد زوجته ندى كامل عبر احتفال رومانسي في أحد المطاعم على النيل، وفي حفل آخر في المنزل وسط أجواء عائلية.

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ونشر الفيشاوي عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» مجموعة من الصور وفيديو من الاحتفالات.

وظهرت زوجته ناديا في فيديو وقد غطت أوراق ملابسها ووجهها بالكامل، ومازحته قائلة: «كفاية.. طلقني أرحم بقى».