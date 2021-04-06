شكرا لقرائتكم خبر عن الملبن وصل – شوف ياسمين صبري ركبت الترند بهذا الفستان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​، عن تصدرها غلاف إحدى المجلات لعدد نيسان من عام 2021 وظهرت فيه ياسمين صبري بفستان ربيعي أنيق تنتشر عليه طبعات الورود. من دار الأزياء الإيطالية “Dolce & Gabbana” لمجموعة ربيع وصيف 2021، ويبلغ سعره 1.650 يورو. مما يعادل حوالي 30 ألف جنيه مصري.

وتصدرت ياسمـين صبري الغلاف بعنوان “السماء هي الحدود مع ياسمين صبري”.

ويشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبـري هو مسلسل “فرصة تانية” وعرض في رمضان 2020، معالجة دراما محمد سيد بشير .وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب. إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داود. أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.