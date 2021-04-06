شكرا لقرائتكم خبر عن حصرياً – تسريب الحلقة الكاملة لـ”هيفاء وهبي” في برنامج رامز جلال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو نشرتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عبر خاصية “الستوريز” الملحقة بحسابها على تطبيق “إنستغرام”، وأكدت من خلالها وقوعها ضحية لبرنامج مقالب جديد سيُعرض في رمضان المقبل ويقدّمه 5 فنانين.

وكشفت هيفاء عن وقوعها ضحية للبرنامج الذي يُجرى تصويرها حالياً في القاهرة، وصوّرت إجراءات تعقيم مكان التصوير في الاستوديو، وعلّقت عليه: “بعقمولي الكواليس على أساس عندي تصوير أتاريهم عم يعقمولي المقلب”، كاشفةً بذلك أنها أولى ضحايا المقالب الرمضانية.

وكشفت هيفاء عن وقوعها ضحية للبرنامج الذي يُجرى تصويرها حالياً في القاهرة، وصوّرت إجراءات تعقيم مكان التصوير في الاستوديو، وعلّقت عليه: “بعقمولي الكواليس على أساس عندي تصوير أتاريهم عم يعقمولي المقلب”، كاشفةً بذلك أنها أولى ضحايا المقالب الرمضانية.