بعد انتشار أنباء زواجه من برلنتي عامر.. أول تعليق من زوجة سعد الصغير

عدن - ياسمين عبد العظيم - Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2021-04-04 11:13:09Z | | ÿ)ÿÛ

تصدر الفنان سعد الصغير مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار عدة صور له على مواقع التواصل الاجتماعي مع الممثلة الشابة برلنتي عامر.

وتسببت الفنانة الشابة برلنتي عامر في حالة من الجدل بعد إعلانها الزواج من الفنان سعد الصغير، مؤكدة أن الزواج حدث في شهر فبراير، وأن فيروس كورونا منعهما من الاحتفال بهذا الحدث.

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وفي أول تعليق لها على الأزمة، علقت زوجة سعد الصغير الأولي، نور الهدي، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»: «حسبي الله ونعم الوكيل يا رب أشوف فيكم يوم يا رب.

ثم قامت بنشر صور تجمعها مع أولادها، وعلقت عليها قائلة (عمرى وحياتى ودنيتى بحمد ربنا أنى فعلا عرفت أربي رجالة أتشرف بيهم سندى وعمرى كله دول تربيتى وشقى عمرى كله، توتى وحودة ومنة ومودى)، يارب يدينى طولة العمر وأفرح بيكم وأعيش واربي عيالكم زى ما ربتكم».