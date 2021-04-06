زاهي حواس يفجر مفاجأة جديدة عن مسلسل الملك أحمس

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار السابق مفاجأة عن مصير مسلسل «الملك أحمس»، حيث أكد أن مصيره أصبح في يد اللجنة المقرر تشكيلها من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع.

وهلال تصريحات صحفية، قال الدكتور زاهي حواس: «ليس لدي أية تعليق فيما يخص المسلسل وما صرحت به كان كافيًا، ولم يعرض على المشاركة ضمن لجنة تقييم العمل من جانب جهة انتاجه، وان كنت أتحمس جدًا لذلك وليس لدي مانع».

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وكان «حواس» قد علقت على البرومو الرسمي للمسلسل وانتقده بشده مؤكدًا أن الملابس سيئة جدًا، وكذلك لحية وشارب وشاكلة عمرو يوسف بطل العمل لم تكن في الآثار على الاطلاق، متسائلًا لماذا تجاهل المخرج ذلك ولم يقم بالاستعانة بخبير في هذا الشأن؟، وأنه هنا لا يتحدث عن الرواية أو القصة ولكن الصورة العامة في هذا التوقيت ووصف ما شاهده في البرومو بالبشع».