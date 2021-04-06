بعد وقف عرض مسلسل الملك شقيقة عمرو يوسف تهاجم محمد رمضان

عدن - ياسمين عبد العظيم - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأزمة مسلسل «الملك أحمس»، خاصة بعد دخول محمد رمضان على الخط بنشره صورة عبر حسابه الرسمي على تطبيق «إنستجرام» معلنًا عن تقديمه «الملك أحمس» في رمضان 2023.

وأعاد محمد رمضان نشر مقطع فيديو للدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، والذي أكد فيه أن رمضان هو الأصلح لتقديم دور فرعوني.

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وفي أول رد فعل من أسرة الفنان عمرو يوسف، وجهت علا يوسف شقيقة الفنان عمرو يوسف رسالة شديدة اللهجة للفنان محمد رمضان من خلال خاصية استورى عبر حسابها بـ إنستجرام.

وقالت علا يوسف: “يا نهار قلة رباية .. هو وشه مكشوف اه بس مش فاهمة جايب القلب ده منين، بعد وقعة المسرح وصوره مع أصدقائه الإسرائيليين .. اللهم لا شماتة”.

وكتبت شقيقة عمرو يوسف، في تعليقها على كلام محمد رمضان، السابق ذكره: «وضحت الرؤيا ولا لسه .. أتمنى كل اللي مسك في الكام كلمة نقد اللي اتقالوا بعد وقبل عرض البرومو واقتنع أو ساهم في نشر الكلام السلبي بتسرع قبل ما يدي فرصة المشاهدة الموضوعية والنقد البناء إنه يراجع نفسه، ويشوف ما وراء الستار».