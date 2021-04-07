رغم عدم إعلانهما.. السبب الحقيقي وراء انفصال شيماء سيف وزوجها محمد كارتر

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار أنباء تفيد بانفصال الفنانة شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر.

الأزمة بدأت تنتشر بين الجمهور بعدما ألغت شيماء سيف متابعتها لزوجها عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وقيامه أيضا بإلغاء متابعتها، حيث نشرت شيماء أمس، رسالة غامضة عبر خاصية الاستوري بموقع «إنستجرام» قائلة :«كل شىء نصيب الحمد الله على كل حال».

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قد يكون الانفصال تم بالفعل، وذلك بعدما وجهت رسالتها الغامضة عبر «انستجرام» بعد زواج دام أكثر من عامين ونصف، حيث تزوجا في 19 أكتوبر من عام 2018.

وعن سبب الانفصال، كشفت مصادر مقربة من أسرة الفنانة شيماء سيف أن الخلافات بين الزوجين كانت كثيرة جدًا خلال الفترة الماضية.

وقالت المصادر إن الخلافات بين شيماء سيف وبين محمد كارتر كان سببها خلافات في وجهات النظر.