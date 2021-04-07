شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة مصرية شهيرة تصدم المتابعين بزواجها من سعد الصغير – شوف مين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدمت الفنانة المصرية برلنتي عامر المتابعين بزواجها من الفنان المصري سعد الصغير، مشيرة إلى أنهما كانا يعيشان قصة حب طويلة على مدى عامين، والتي إنتهت بالزواج في شهر شباط الماضي.

ونشرت برلنتي عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لسعد وعلّقت: “ربنا يخليك ليا يا جوزي على العموم الست المحترمة اللي انا شخصيا بحبها طنط أم محمود مرات سعد الأولى بتبعت ناس تشتمني على العموم أنا عمر ما حد شتمني هنا وبتقول كلام غريب جدا حسبي الله ونعم الوكيل”.

وأضافت: “سعد ميقدرش ينكر زواجنا نهائياً وهو عارف ده كويس وكان طلع كذبني وبالعكس هو قالي خلاص إعلني، وكل الناس عارفة إنه بيعشقني وعمل المستحيل علشان أوافق على الجواز، رغم رفضي فى البداية”.