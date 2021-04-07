شكرا لقرائتكم خبر عن بملابس شفاف – اتفرج ياسمين الخطيب تستعرض صدرها بالأبيض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت المذيعة ياسمين الخطيب صور جديدة لها عبر حسابها في انستفرام .

لاقت إطلالتها ردود أفعال كبيرة من قبل جمهورها ومتابعيها الذين أبدوا إعجابهم بظهورها الرائع المتألق ، متبادلين التعليقات والمداعبات معها وكانت أبرز هذه التعليقات ” ملكة جمال العالم ، جامدة جامدة ، جميلة ، عروسة البحر , ما كفاية قمر بقا”.

يشار إلى أن الإعلامية ياسمين الخطيب تقدم حاليا برنامج “ونقول كمان” الذى يعرض على قناة النهار وينال ردود افعال واسعة .

يذكر أن ياسمين الخطيب تشارك كممثلة لأول مرة في فيلم “طلعت حرب 2″، الذي انتهى تصويره مؤخرا ومن المنتظر عرضه قريبا، وهو من بطولة أحمد مجدي، محمود قابيل، سمير صبري، أحمد وفيق، ‏شيري ‏عادل، دلال عبد العزيز، إنتاج ‏محسن علم الدين، إخراج مجدي أحمد علي.