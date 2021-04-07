لن تصدق كيف أصبح شكل سمية الألفي في أحدث ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - سنوات عدة اختفت فيها الفنانة الكبيرة سمية الألفي، حيث ابتعدت بشكل كامل عن الأضواء خلال الفترة الماضية.

وفي أحدث ظهور لها، أثارت الفنانة سمية الألفي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت بإطلالة مختلفة.

لن تصدق كيف أصبح شكل بطلة «رأفت الهجان» في أحدث ظهور لها (اتفرج)

قبل الموكب.. أسرار غريبة عن ملوك الفراعنة المنقولين أحدهم مات مذبوحًا

وبدت ايضا بوزن زائد وبملامح مختلفة على الجمهورن كما ظهرت بصور أخرى نشرها لها نجلها وهي تتناول الغداء بأحد المطاعم حيث علق قائلا “ماما لطيفة جدا تحب رقائق البطاطس المقلية”.

الفنانة القديرة سمية الألفي التي اعتكفت الأعمال الفنية والأضواء منذ سنوات طويلة، ظهرت مؤخرا بصور حديثة لها مع نجلها الفنان أحمد الفيشاوي أثناء احتفاله بعيد ميلاده الأربعين.