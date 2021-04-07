شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – ميرهان حسين تفتح رجليها وتنكشف منطقتها الحساسة بالكامل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة ميرهان حسين صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام بدت فيها بـ إطلالة جذابة .

وظهرت ميرهان حسين في الصور بإطلالة رياضية وهي تمارس تدريبات شاقة داخل صالة الجيم مما جذب إعجاب متابعيها.

أحدث أعمال ميرهان حسين

يذكر أن أحدث أعمال ميرهان حسين مسلسل “ختم النمر” تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

ميرهان حسين ممثلة مصرية، وُلدت في مدينة القاهرة في عام 1982، وشاركت في فيلم (عمر وسلمى 2)، كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: (دوران شبرا، خرم ابرة، آدم وجميلة، اسم مؤقت).