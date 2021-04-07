شاهد – مذيعة برنامج رامز جلال من غير البتاع وتمسك منطقتها الحساسة

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عدن - ياسمين التهامي - تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو للفنانة اليمينة أروى أثار اهتمام الكثير من المتابعين حيث ظهرت فيه وهي تسبح في أحد المنتجعات مرتديةً مايوه مؤلفاً من قطعة واحدة.

ودفع هذا الكثير من المتابعين إلى مهاجمتها وانتقادها معتبرين أنها بذلك قد تخطّت الحدود. كما تذكّر الكثيرون الفيديو الذي نشرته إثر الانفجار الكبير الذي حدث في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، حيث سُمع صوتها وهي تبكي منهارة.