شكرا لقرائتكم خبر عن إتفرج – تسريب تفاصيل الحلقات الأولى لجميع مسلسلات رمضان 2021 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أيام قليلة تفصلنا عن عرض الحلقات الأولى من الموسم الدرامي لرمضان 2021، الذي يشهد منافسة عدد كبير من النجوم، الذين حرصوا طوال الفترة الماضية على الكشف عن بعض التفاصيل الخاصة بأدوارهم.

وخلال الساعات الماضية، تداول جمهور مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل جديدة عن الحلقات الأولى لبعض المسلسلات، والتي تسبب بعضها في حرق أحداث أول حلقة من هذه المسلسلات، وكان في مقدمة تلك الأعمال الدرامية مسلسل “لعبة نيوتن”.

لعبة نيوتن

مسلسل “لعبة نيوتن” للفنانة منى زكي، من المقرر عرضه عبر شبكة osn، التي كشفت عبر موقعها عن تفاصيل أولى حلقات العمل، حيث تدور قصة الحلقة عن الزوجين حازم وهنا، اللذين يتخذان قرارهما بإنجاب طفلهما الأول في الولايات المتحدة الأمريكية لضمان مستقبل أفضل له، وبينما تستعد هنا للإنجاب في أمريكا تكتشف أسرار غامضة عن زوجها وتحدث أمور خطيرة معها.

المسلسل من بطولة منى زكي ومحمد فراج وسيد رجب، ومحمد ممدوح، عائشة بن أحمد، ومايان السيد، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن.

نجيب زاهي زركش

مسلسل “نجيب زاهي زركش” للفنان يحيى الفخراني، من المقرر أن يشهد ظهور النجمة المصرية هالة فاخر في أولى حلقاته، حيث تجسد دور زوجته، وكشفت هالة فاخر في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي مؤخرًا، عن أنها ستظهر كضيفة شرف، وسوف تتوفى في نهاية الحلقة الأولى، تاركة لبطل العمل 3 أبناء ليحاول معرفة من منهم ابنه.

مسلسل نجيب زاهي زركش من بطولة يحيى الفخراني، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفي، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسري، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني وإنتاج سينرجي.

كله بالحب

الفنان أحمد الشامي عضو فرقة واما الغنائية، كشف أيضًا عن ظهوره كضيف شرف في مسلسل “كله بالحب” الذي تقوم ببطولته الفنانة زينة، ولم يكشف عن تفاصيل دوره ولكنه نشر صورة عبر حسابه على انستجرام وعلق قائلًا: “سعيد بوجودي كضيف شرف في أول حلقة مع عشرة العمر وصديقتي من زمان زينة، مبروك وبالتوفيق يارب مسلسل كله بالحب رمضان ٢٠٢١ إن شاء الله”.

مسلسل “كله بالحب” من بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين وريم البارودي ويوسف عثمان ومصطفى درويش ونور قدري وآخرين ومن تأليف محمد الإخشيدي وإخراج عصام عبد الحميد.

الاختيار 2

النجم أحمد فهمي من المقرر أيضًا أن يظهر كضيف شرف في أولى حلقات مسلسل “الاختيار- رجال الظل” حيث نشر الفنان المصري صورة له على انستجرام من كواليس العمل وعلق قائلا: “كان ليا الشرف أكون جزء من مسلسل الإختيار 2 شكرًا لكل القائمين على العمل”.

مسلسل “الاختيار 2” سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولي، وعدد من ضيوف الشرف.